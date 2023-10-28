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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جوندوجان يهز شباك ريال مدريد بالهدف الأول (فيديو)

جوندوجان
جوندوجان

سجل برشلونة  الهدف الأول أمام ريال مدريد في المباراة التي تجمع بينهما على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

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القائم يحرم برشلونة من الهدف الثاني أمام ريال مدريد

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15 دقيقة من الكلاسيكو.. برشلونة يتقدم ريال مدريد وسيطرة كاسحة

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إنطلاق كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

أحرز الكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة هدف التقدم للبارسا في الدقيقة السادسة بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.

تشكيل برشلونة :-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

 

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