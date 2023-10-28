كنيسة العذراء تحتفل بذكرى سيامة كاهنها القس سوريال

تحتفل مطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، غداً الأحد، بعيد السيامة الكهنوتية الأولى للقس سوريال نعيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأشمنت بالمحافظة.



وتقدمت المطرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بالتهنئة القلبية لكاهن الكنيسة في هذه المناسبة الروحية لرعاية الإيبارشية منذ تاريخ تولية الخدمة في تاريخ ٢٩ اكتوبر من عام ٢٠٢٢.



تتوالى الأنشطة الروحية بالكنائس القبطية في جميع الإيبارشيات، كان آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وفي هذه المناسبة اعادت احياء ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



تعيد المراجع المسيحية السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي، وسخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصه الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس" وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك حتى يتمكن من معرفة الصليب المنشود.