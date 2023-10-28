رفع الاشغالات والقمامة بقرى مركز المحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم اليوم تنفيذ حملات نظافة صباحية بمركز المحلة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية، والتى أسفرت اليوم عن رفع 240 طن قمامة تمت بواسطة معدات الوحدات المحلية ومتعهدي جمع القمامة بقرى مركز المحلة.

وأضاف أن حملات النظافة شهدت رفع 60 طن قمامة من قطاع شرق مركز المحلة الذى يضم وحدات محلة أبو على و بشبيش و ميت الليت و محلة حسن و كذلك تم رفع 55 طن قمامة من قطاع غرب المحلة و الذى يضم وحدات العامرية و الجابرية و المعتمدية و نمرة البصل و رفع 60 طن قمامة بقطاع شمال المحلة بوحدات البنوان و دمرو و سامول و الشهيدى و رفع 65 طن قمامة بقطاع جنوب المحلة شاملاً الوحدات المحلية لشبرابابل و الهياتم و صفط تراب و بلقينا

و من الجدير بالذكر أن أعمال النظافة شملت طريق المحلة / طنطا و طريق المحلة / المنصورة و طريق المحلة / كفر الشيخ قطاع مركز المحلة و الطريق الدائرى و مداخل القرى و الطرق الرئيسية و طرق المقابر و أمام المصالح الحكومية و المدارس و الوحدات المحلية و الصحية و رفع المخلفات الزراعية و أماكن تجمعات مخلفات المنازل

يذكر أنه يتم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بجانب حملات النظافة لرفع جميع الإشغالات الموجودة بمداخل القرى و الطرق الرئيسية و أمام المدارس و المصالح الحكومية و تحرير محاضر للمخالفين