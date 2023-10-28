إزالة فورية لحالة تعد بقرية المحروسة في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة فى قنا برئاسة محمد غلاب، اليوم السبت، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة ١٠ أسهم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الطويرات .

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.