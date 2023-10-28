تشكيل فاركو لمواجهة الجونة بالدوري المصري

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري “ دوري نايل”.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي

خط الوسط:كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - شكري نجيب

خط الهجوم: سيف تيري - أحمد شريف

موعد مباراة فاركو والجونة:-

ومن المقرر أن يبدا لقاء فاركو والجونة اليوم السبت في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

فاركو والجونة



ويخوض فريق الكرة الأول بنادي فاركو تحت القيادة الفنية لـ خالد جلال مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد هزيمة الإسماعيلي بهدف نظيف.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال مدرب الفريق، فى تخطى عقبة النتائج الغير مرصية منذ انطلاق بطولة الدوري العام المصري، وتحقيق الانتصار الأول له في البطولة الموسم الحالى.

ويخوض فريق فاركو لقاء اليوم محتلا المركز الثالث عشر في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.