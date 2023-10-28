قطار حياة كريمة يواصل مسيرته ب6 قرى في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار الأعمال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغييرجوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وقالت إن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروع فى شتى القطاعات بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967 تابع.

أشارت إلى حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات، حيث تتم متابعة عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركز أبو المطامير ومنها أعمال إنشاء:

نقطة إسعاف النجيلى و وحدة إسعاف ومجمع خدمات أبو العطا ووحدة إطفاء و محطة معالجة مياه الصرف الصحى بكوم الفرج و محطة رفع الصرف الصحى بالغيتة و مركز شباب و محطة الصرف الصحى بالنجيلى و مكتبة النمرية .