إنطلاق المرحلة الثالثة من بطوله الجمهورية للسباحة بشرم الشيخ

انطلقت من مدينه شرم الشيخ المرحله الثالثه من بطوله الجمهوريه للسباحه بالزعانف مسافات قصيره علي حمام السباحه الاوليمبي بمركز التنميه الرياضيه و شاطئ شرم المياه وتلتي ينفذها الاتحاد المصري للغوص و الانقاذ خلال الفتره من 27/10 وحتي 31/10/2023، حيث تقام المنافسات للمرحله العمرية للمرحله العمرية من 11 سنة و حتي 15 سنة .

وأكد محمد فتحي وكيل الوزارة، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لا تدخر جهدا للوصول بالرياضة

وتنطلق المرحلة الثالثة من بطوله الجمهورية للسباحة بشرم الشيخ داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمن قومي، بالإضافة إلى أن المنشآت الرياضية بالمركز مؤهلة دوما لاستضافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، وتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات .

يأتي ذلك تحت رعايه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد مسعد وكيل المديرية.

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