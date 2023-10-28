صحة الشرقية توجه الرائدات الريفيات باستمرار عمل الدعاية لمبادرة 100 مليون صحة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، بوحدة طب الأسرة بالشوافين، التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، في يومها الـ ١٢٦، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ووجه وزير الصحة بمد أيام المبادرة ١٠٠ يوم آخرى، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتأكد وكيل الوزارة، من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

كما تابع الدكتور هشام مسعود الزيارات المنزلية للمواطنين بالمنازل مع الفريق الطبي بالوحدة، موجها الفرق والرائدات الريفيات باستمرار عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.