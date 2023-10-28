السبت 28 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة مارجرجس بحلوان تستضيف الفعاليات الروحية غدًا

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تستضيف كنيسة مارجرجس الروماني، التابعة لمطرانية حلوان وتوابعها، غدًا الأحد، الفعاليات الروحية وأنشطة الأقباط الأرثوذكس في بدءًا من الساعة السابعة صباحًا. 

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"الحسيني" بالقدس يكشف لـ"الوفد" أضرار كنيسة برفيريوس في غزة بعد تعرضها للقصف

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فعاليات الأقباط بكنيسة مارجرجس 


تواصل الفعاليات لمدة ساعتين متواصلتين، يتخللهما إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ويستمر على مدار ساعتين متواصلين وينتهى في الثامنة صباحًا.
عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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