ضبط شبكة لتهريب النقد الأجنبي في شبرا

قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تقوم بدورية أمنية في محيط القسم، عندما شاهدت مجموعة من الأشخاص يتبادلون مبالغ مالية كبيرة.

قام أفراد القوة الأمنية بضبط الأشخاص الأربعة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

تم اقتياد الأربعة إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه كان في سبيله لتسليم المبلغ المالي لأحد المتهمين بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالي مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة بما يعد اتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

بلاغ الواقعة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط شبكة لتهريب النقد الأجنبي في دائرة قسم شرطة شبرا.

وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.