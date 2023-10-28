خاص| محامي عبدالله السعيد يكشف حقيقة التصعيد في قضيته ضد الأهلي

كشف المستشار محمد خضير محامي اللاعب عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر و المكلف بالدعوي ضد النادي الأهلي في حوار خاص لـ "الوفد"، عن كواليس جديدة في القضية خاصة بعد حكم المحكمة الرياضية "كاس".

يُذكر أن المحكمة الرياضية أقرت بإبطال الحكم الصادر من اللجنة الأولمبية ورفع الحجز عن أرصدة عبدالله السعيد في البنوك، وتغريم الأهلي مصاريف الدعوى بالكامل.

محمد خضير

وتحدث محمد خضير عن قضية اللاعب بشكل عام، ثم تطرق عن الإجراءات المستقبلية في القضية، وجاء نص الحوار كالتالي:

في البداية ما سبب التصعيد و لجوء عبدالله السعيد للمحكمة الرياضية؟

لجأنا للمحكمة الرياضية بعدما أصدرت اللجنة الأولمبية قرارها "المعيب" بالحجز على ارصدة اللاعب في البنوك، وصدر حكم بالغاء قرار اللجنة الأولمبية لتصبح قراراتها كلها و العدم سواء.

الكاس الغت كل ماقام به الأهلي من إجراءات بجانب إصدار تعويض للاعب عبدالله السعيد، بالتالي كل ما قام من اثار ليس له قيمة، وبالفعل تم رفع الحجز على ممتلكاته منذ فترة.

هل يحق للأهلي تقديم استئناف على الحكم الصادر ؟

حكم المحكمة الرياضية نهائي ولا يوجد به إستئناف، ولكن الأهلي يمكن أن يبطل الاجراءات أو تنفيذ الحكم، ولكن القرار نهائي وهو أن اللاعب كان له الحق في التعاقد والانتقال لأي فريق مصري وليس من حق الأهلي رفع قضية ضده.

هل هناك أي تحرك أخر من عبدالله السعيد ضد الأهلي بعد قرار المحكمة الرياضية؟

في الحقيقة ننتظر الجلوس مع عبدالله السعيد لبحث الموقف ونتشاور في الأمر، فاللاعب كان يريد رفع "الظلم" عنه ، وهو ما حدث، وستجمعنا جلسة معه خلال الأيام القادمة لنرى موقفه هل سيتخذ إجراءات أخرى أم سيكتفي عند هذا الحد.

ما الاجراءات التي يمكن أن يتخذها عبدالله السعيد تجاه الأهلي بعد حكم المحكمة الرياضية؟

عبدالله السعيد يحق له المطالبة بتعويضات كثيرة من الأهلي، وهذا الأمر يرجع للاعب إذا ما أراد ذلك، وإذا لم يلتزم الأهلي بالتنفيذ، فنحن كفيلين بإتخاذ الإجراءات التنفيذية.

ولكن نأمل أن يكتفي الأهلي بالوقوف على عنوان الحقيقة الواضحة للجميع، ويكفيه محاولة إعاقته في مستقبله وتعطيله بجانب الخسائر التي لحقت باللاعب سواء المعنوية أو المادية.

هل حدث أي تواصل من جانب الأهلي لحل القضية بشكل ودي؟

لم يحدث أي تواصل حتي الأن من جانب الأهلي، ولكن في النهاية عبدالله السعيد هو أحد أبناء الأهلي ونأمل أن يحتضنه ناديه ويتم حل الأمر، خاصة أن اللاعب قارب على الإعتزال.

في النهاية النادي الأهلي هو نادي كبير ومعروف بالمبادئ، وعبدالله السعيد أحد كباتن منتخب مصر ونتمني أن يتم تسوية الأمر بشكل يليق بهم.

خاصة أن الأهلي قد يكون كان لديه إلتباس في الوضع القانوني، ولكن الأن الأمور كلها أصبحت واضحة بأكثر من حكم.