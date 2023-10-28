61 متسابقًا فى مسابقة “الشيخ حاكم” لحفظ القرآن الكريم بقنا

أجريت بمسجد الحاج حاكم، بقرية الحرزات بالبحري قمولا، التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، مسابقة الشيخ حاكم لحفظة القرآن الكريم فى نسختها الثانية، لعام 2023، على مستوى القُطر الجنوبي لمركز نقادة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والتى شهدت مشاركة 61 متسابقًا من قرى الأوسط قمولا والبحري قمولا ودنفيق بمركز نقادة.

وصرح عبدالحميد حاكم حسن، المشرف العام علي المسابقة، أن مسابقة الشيخ حاكم لحفظة القرآن الكريم، أقيمت بمشاركة 61 متسابقًا من مختلف الأعمار، من (٣) قرى هى البحري قمولا، الأوسط قمولا ودنفيق، جميعهم يتسابقون على ٢١ درعًا للجائزة التي حملت اسم الراحل الشيخ حاكم الذي كان من أهل القرآن ولم يتوانى طيلة حياته عن رعاية حفظة القرآن حتى أسس مسجدًا وكتابًا بالقرية، كما تبرع بإنشاء مدرسة إعدادية لخدمة طلاب العلم بالقرية، لافتًا أنه سيتم إقامة حفل كبير خلال الأيام المقبلة لتكريم الفائزين في المسابقة.

تكونت لجنة التحكيم من نُخبة من أساتذة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر؛ ممثلة في الدكتور أحمد محمد عبيد حامد، الدكتور محمد حسين رمضان حسين، الدكتور محمد منصور إبراهيم محمد، الدكتور عبداللطيف بكرى شيخون الليثي، الدكتور أحمد عبدالعاطي محمد نور.

وشارك فى تنظيم وإعداد المسابقة الحاج حمدى حاكم، منسق عام المسابقة، وفضيلة الشيخ علي عبيد، شيخ معهد دويح الأزهرى، والدكتور علاء عبدالحميد حاكم، ومسؤولي مكاتب التحفيظ بالقرى المشاركة.