إدارة قوص التعليمية تصل للنسبة الصفرية فى محو أمية عمال خدمات المعاونة

اطلقت ادارة قوص التعليمية بقيادة طارق نورالدين مدير عام الادارة مبادرة " محو أمية الخدمات المعاونة بالتنسيق ومشاركة فرع محو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة بقيادة ياسرالسمهودى مدير عام فرع هيئة محو الامية بقنا.

حيث عقد اليوم الامتحان الفورى لعدد 65 عامل خدمات تابع لادارة قوص التعليمية بمدرسة قوص الثانوية العسكرية، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وطارق نورالدين مدير عام ادارة قوص التعليمية، و ياسر السمهودى مدير فرع هيئة محو الامية بمحافظة قنا لتصبح ادارة قوص التعليمية اول ادارة تعليمية تصل للنسبة الصفرية لمحو امية جميع عمال الخدمات المعاونة التابعة لها .

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمبادرة محو أمية عمال الخدمات والتى دشنتها إدارة قوص التعليمية بالتعاون مع إدارة تعليم الكبار بقوص ، مؤكدا أنه جارى دراسة تعميم المبادرة على جميع إدارات المحافظة .

من جانبه أكد طارق نورالدين الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية ، أن الإدارة دشنت أكتوبر الماضى مبادرة محو أمية عمال الخدمات بالتعاون مع إدارة تعليم الكبار بقوص انطلاقا من استراتيجية الدولة للقضاء على الأمية بمراكز الجمهوريه التابعة لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي " حياة كريمة " وإنطلاقا من تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وبدعم كامل من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وفريق عمل تعليم الكبار بمحافظة قنا .

وأضاف ياسر السمهودى مدير فرع الهيئة بقنا، بأن ٦٥ عامل خدمات تابعين لادارة قوص التعليمية خضعوا لامتحان تقييم محو الاميه والذى يصنف الاول من نوعه على مستوى محافظة قنا، والذى سيسهم فى رفع المستوى الادراكى والثقافة للعمال .

مضيفاً أن محافظة قنا، وصلت للحد الصفرى لمحو الأمية خلال العامين المنصرمين مشيدا بالمسح التنموى والخدمى لمبادرة حياة كريمة والتى دفعت عجلة التنمية بخمس قرى على مستوى المحافظة منهم قوص موجها الشكر لقيادات تعليم قوص التى تبنت المبادرة والتى تعد الاولى من نوعها في المحافظة شاكرا فريق تعليم الكبار بقيادة الاستاذ ابراهيم على خليل مدير الموارد البشرية .

يأتي ذلك في إطار حرص وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى واللواء اشرف الداودى محافظة على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، وزيادة فصول محو الأمية خاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية بالمحافظة وبتوجيهات ورعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .