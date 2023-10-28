الدفاعات الروسية تُحبط هجومًا أوكرانيًا جديدًا بالمُسيّرات

أعلنت "الدفاعات الروسية"، إسقاط 6 مُسيّرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي أريول وتولا المُحاذتين لأوكرانيا جنوب غربي روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت.

وجاء في بيان الوزارة: "أحبطت الدفاعات الروسية هجومًا أوكرانيًا جديدًا بالمسيرات الليلة الماضية استهدفت أراضي روسيا، حيث أسقطت أربع مسيرات في مقاطعة أوريول، واثنتين فوق مقاطعة تولا".

وكانت الدفاعات الروسية قد أعلنت أمس إسقاط 208 مسيرات واعتراض عشرات الصواريخ الغربية خلال أسبوع أطلقتها قوات كييف على محاور عدة.

وزير الخارجية الروسي يدعو لإطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة:

دعا وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، إلى إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مقابلة أجراها اليوم السبت، إن تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود.

وأشار الوزير الروسي إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".

وأكد أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي.

وقال لافروف، معلقًا على الخطط التي أعلنتها إسرائيل حول "تدمير حماس"، إن هذه الخطط لتدمير "حماس" لا يمكن تنفيذها دون تدمير غزة وأغلبية السكان المدنيين.