أسعار زيت الطعام اليوم السبت في الأسواق المصرية.. لتر كريستال بـ70 جنيهًا

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة والتجزئه، ثباتها واستقرارها الملحوظ، وسجل سعر زيت سلايت 750 مل نحو 45 جنيها، بينما سجل سعر زيت كريستال 1 لتر ذرة نحو 70 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ولدى التاجر، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم السبت

زيت الطعام

زيت عافية ذرة 700 مل 62 جنيها.

زيت كريستال 1 لتر ذرة 70 جنيها.

زيت عباد 2.25 لتر 125 جنيها.

زيت سلايت 750 مل 45 جنيها.

زيت حلوة 700 مل 40 جنيها.

زيت قلية خليط 1 لتر 48 جنيها.

زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيها.