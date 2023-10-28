السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار زيت الطعام اليوم السبت في الأسواق المصرية.. لتر كريستال بـ70 جنيهًا

زيت الطعام
زيت الطعام

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة والتجزئه، ثباتها واستقرارها الملحوظ، وسجل سعر زيت سلايت 750 مل نحو 45 جنيها، بينما سجل سعر زيت كريستال 1 لتر ذرة نحو 70 جنيها.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ولدى التاجر، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

 

أسعار زيت الطعام اليوم السبت 

زيت الطعام

زيت عافية ذرة 700 مل 62 جنيها.

زيت كريستال 1 لتر ذرة 70 جنيها.

زيت عباد 2.25 لتر 125 جنيها.

زيت سلايت 750 مل 45 جنيها.

زيت حلوة 700 مل 40 جنيها.

زيت قلية خليط 1 لتر 48 جنيها.

زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيها.

مواد متعلقة

سياسي: قرار الأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزة جيد

حماية الطفل بالشرقية تشارك في الحلقة التشاورية لتفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل

الغلق الفوري لمركز طبى ومعمل تحاليل وضبط أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية

نتائج مميزة لناشئي سيتي كلوب في دوري السلة والطائرة

الجريدة الورقية