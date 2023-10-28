حماية الطفل بالشرقية تشارك في الحلقة التشاورية لتفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل

وحمايته من الخطر..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وفي هذا الإطار أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في الإنضمام للندوات للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

بينما أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، مشاركة الوحدة في الحلقة التشاورية والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة كلا من معالي السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس حيث تناولت الحلقة بحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاعهم مع القانون وحماية حقوقهم حال عرضهم على الجهات القضائية وذلك في اطار الحرص على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى .

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الحلقة التشاورية تم استعراض دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وأهمية دور المجتمع المدني في تفعيل العدالة الصديقة للطفل والحد من الجريمة وذلك من قبل خبراء واستشاريين في مجال حقوق الاطفال .

شهدت فعاليات الحلقة التشاورية قيام مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بإبراز دور لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية في رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال وإلقاء الضوء علي مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لهم.

وفي ختام فعاليات الحلقة التشاورية أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الانسان بأهمية دور لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية ومجهوداتها في تحقيق عدالة الأطفال والمصلحة الفضلى لهم .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة رفع الوعى الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية لتعريفهم بآثار بلادهم والتي تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية ودعم روح الانتماء لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة نرمين عوض الله، مدير إدارة التراث الحضاري بديوان عام الشرقية، إلى قيام الإدارة بالتعاون مع نخبة من مفتشى آثار الوجه البحري بتنظيم ندوات ورحلات إلى مختلف المواقع الأثرية وذلك لطلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة لتعريفهم بتاريخنا القومي وعظمة اجدادنا القدماء لافتة إلى أنه تم تنظيم ندوة حول دور الجيش المصري منذ القدم والتي تأتي تزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة لطلاب مدرسة السادات الثانوية بنين بالزقازيق كما تم تنظيم رحلة تثقيفية وترفيهية لمنطقة آثار تل بسطا بالزقازيق وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من إقامة الندوات وتنظيم الرحلات للمواقع الأثرية المختلفة هو توعية طلاب المدارس بأهمية تلك المواقع واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التي تتم وكذلك توعويتهم بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية بمشاركة عدد من طلاب المدارس التابعة لإدارة ههيا التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوة تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة أرسم ولون والسلم والثعبان ومهمة في الدور الرابع والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحرى الصغير، وفي نهاية اليوم تم عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.