مركز شباب نجع حمادي ينظم رحلة الي معبد دندرة بقنا

نظمت إدارة شباب نجع حمادى شمال محافظة قنا، رحلة محلية إلى معبد دندره بقنا، لأعضاء مركز شباب هو بمحافظه قنا، استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز من الفئه العمريه جميع الأعمار .

وتحدث مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات.

و ذكرت عايده محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا، وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، محمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية وتحت إشراف وتنفيذ عايده محمد مدير الإدارة.