نيوكاسل يعلن إيقاف لاعبه 10 أشهر بسبب المراهنات

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي اليوم السبت، عن إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم ساندرو تونالي، بسبب مشاركته في المراهنات.

وأكد نيوكاسل في بيان له أن الإيقاف بدأ رسميا منذ يوم أمس الجمعة 27 أكتوبر 2023 ولمدة 10 أشهر وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهها إليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأكد نيوكاسل في بيانه تلقيه تأكيدا بإيقاف تونالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أي مكان في العالم وفقا لعقوبة الاتحاد الإيطالي.

وبناء عليه سيكون تونالي لاعب نيوكاسل متاحا للمشاركة في المباريات بداية من 27 أغسطس 2024.

ترتيب نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل نيوكاسل المركز السادس في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 16 نقطة بعد ان خاض تسع لقاءات خلال البطولة.