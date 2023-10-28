السيسي للمواطنين: ماتقلقوش وشوفوا شغلكم وحياتكم (شاهد)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن الأحداث الجارية في المنطقة.

وقال "السيسي" خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، إنه:"بشوف بنفسي بعض التعليقات وتفاعل شبابنا مع الأحداث الجارية".

وتابع : أن :"الله عز وجل هيحفظ البلد دائمًا، لأن إحنا لم نعتمد على سياسات غدر وخسة أو مصالح.. بل كنا نستهدف إحداث استقرار وبناء وتعمير".

وشدد على أن الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها تمامًا، وذلك بفضل شعبها وجيشها وقيادتها.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان “صنايعية مصر”، خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلًا: “نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي”.

شركات القطاع الخاص والصناعة المصرية:

أضاف “السويدي”، أننا مقدرون وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي يا ريس، وتشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

الوقوف دقيقة حدادًا:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.