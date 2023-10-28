السيسي: اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة وستتحول إلى قنبلة موقوتة (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة حتى لا تكون "قنبلة موقوتة" تضر الجميع، لافتًا إلى أن مصر دولة قوية جدًا ذات سيادة لا تمس.

وقال "السيسي" خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، أن “مصر دولة ذات سيادة، وأرجو الجميع أن يحترموا سيادتها ومكانتها".

وشدد على أن الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها تمامًا، وذلك بفضل شعبها وجيشها وقيادتها.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان “صنايعية مصر”، خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلًا: “نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي”.

شركات القطاع الخاص والصناعة المصرية:

أضاف “السويدي”، أننا مقدرون وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي يا ريس، وتشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

الوقوف دقيقة حدادًا:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.