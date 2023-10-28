السيسي: هدفنا وجود صناعة تكفي احتياجات السوق المصرية (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف الأكبر في هذه المرحلة هي الصناعة التي تكفي احتياجات السوق المصرية.

وتابع “السيسي” خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وعرضته قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت: “لما تيجي تقولي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي أقولك طب مستلزمات الإنتاج فيهم كام بالدولار، لأنك لو قلت إن مستلزمات الانتاج اللي فيهم 30 مليار على سبيل المثال يبقى العائد اللي تحقق ليا 5 مليارات دولار”.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

وواصل: “لما تيجي تقولي 35 مليار دولار يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة منهم بتتعمل داخل مصر، وده ممكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة”.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

الوقوف دقيقة حداد:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.