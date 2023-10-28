طارق عبدالعزيز: الرئيس السيسي بعث برسائل طمأنة للمصريين بأن مصر دولة قوية لا تمس

أشاد النائب الوفدي طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، مؤكداً بأنها حملت رسائل طمأنة للمصريين وتأكيد أن مصر دولة ذات سيادة لا تمس، وذلك بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدور المصري كبير جداً وإيجابي إلى أبعد الحدود ويسهم في تخفيف الضغط على الأشقاء في غزة من خلال المساعدات وغيرها، وكذلك بالمساهمة في الجهود الدولية لإيقاف عجلة الحرب وإقرار إيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة تمهد لإقرار السلام العادل والشامل.

وبين عبد العزيز إلى أن دعوة الرئيس السيسي للمصريين بالعمل والاستمرار في الإنتاج والاطمئنان، يؤكد على حجم الجهد الذي تبذله القيادة السياسية في إنهاء الأزمة في غزة من خلال مناقشات كبيرة يسهم فيها الجانب المصري بجهد كبير لإنقاذ حياة الأبرياء في غزة.

ودعى عبدالعزيز الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية وجيشنا العظيم، وعدم تصدير القلق لأن مصر محفوظه بعنايه الله وأبنائها وجيشها الباسل.