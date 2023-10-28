ذهبيتان لطلاب التربية والعلوم بطنطا في الكونغ فو والمصارعة بدورة الألعاب العالمية

حصد الطالب سيف الدين محسن السيد المقيد بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، الميدالية الذهبية في منافسات الووشو كونغ فو بدورة الألعاب القتالية العالمية والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري لتكون بذلك الذهبية الثانية لطلاب الجامعة في نفس البطولة العالمية.

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة الطالب سيف الدين محسن السيد لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا الى حرص ادارة الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم لطلابها المتميزين والموهوبين رياضياً، وتحفيز الطلاب على المشاركة

كما حصد الطالب مصطفى حسين المقيد بالمستوى الاول بكلية العلوم جامعة طنطا ولاعب المنتخب المصري للمصارعة الرومانية، الميدالية الذهبية بدورة الألعاب القتالية العالمية والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض، والتى تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الطالب مصطفى حسين لتحقيق هذا الانجاز الرياضي، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة أشكال الدعم لأبنائها الطلاب وتشجيعهم على المشاركة فى كافة الانشطة الطلابية وخاصة الانشطة الرياضية، موجها الطالب ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيداً من البطولات ورفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.