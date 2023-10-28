السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة زد اف سي وسموحة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الدوري المصري
الدوري المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد اف سي مع نظيره سموحة، مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز. 

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موعد مبارة الجونة وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

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ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

ويحتل فريق زد المركز الخامس فى ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 8 نقاط، فيما يأتي نظيره سموحة بالمركز السادس في الترتيب برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة زد وسموحة في الدوري المصري 

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة زد اف سي ونظيره سموحة، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، فى اطار الجولة الخامسة التى تجمعهما ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

القناة الناقلة لمباراة زد اف سي وسموحة بالدوري المصري

 وتذاع مباراة زد اف سي وسموحة ، مساء اليوم، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

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