وزير الشباب يفتتح وحدة الطب الرياضي بالاسكندرية بعد توقف طويل

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية، بعد توقف دام أكثر من ١٠ سنوات بعد إخلاء مقرها من استاد الإسكندرية منذ أغسطس ٢٠١٣ وقامت الإدارة المركزية للطب الرياضى برئاسة الدكتور احمد الشيخ بإعادة تشغيلها ، حيث تم تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيراًإلي أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل علي تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية. وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

وأشار "صبحي" إلي ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي، وأهمية مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.

وأضاف د.احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى أن وحدة الطب الرياضي تضم حجرتين حجرة كشف باطنة و قلب و علاج طبيعي و تحتوي علي أجهزة علاج طبيعي و جهاز رسم قلب، وتحتوي الغرفة علي 3 حجرات جلسات علاج طبيعي، وحجرة الكشف وتحتوي الغرفة الثانية علي أجهزة القياسات البدنية والفسيولوجية وأدوات التاهيل الرياضي.

وتم تطوير الأجهزة والمنشآة من ميزانية الإدارة المركزية الطب الرياضى وقد حققت الوحدة خلال التشغيل التجريبى إيرادات متميزة فى أول أيام عملها .

حضر الافتتاح الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة،نائبا عن الدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الاداره المركزيه للطب الرياضي ، شاهيناز ممدوح مدير عام المدن الشبابية بالدلتا ،الدكتور ابو عوف عامر مدير المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، د.وائل ناصر مشرف الوحدة .