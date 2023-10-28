نجوم الطرب يرفعوا شعار "لا للحفلات والغناء".. والسر فلسطين

لا للحفلات وللغناء شعار رفعوا عدد من مطربي الغناء في الوطن العربي، وذلك تضامنًا مع الأحداث الجارية لشعب الفلسطيني الشقيق ، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي الحصار الكامل لقطاع غزة.

أعلن المطرب كاظم الساهر إلغاء حفله الغنائي دعمًا لأحداث فليسطين، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبدل الصور والفيديوهات إنستجرام" قائلا:" بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود".

واستكمل كاظم حديثه قائلا:" لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائياً إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقداً فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة المقبلة وإعادة المبلغ نقداً في نقاط البيع لدينا، لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالأرقام المذكورة أدناه لا احتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنا مع أبناء فلسطين".

دعم كاظم الساهر، القضية الفلسطينية، عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد هجمات العدوان التي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين.

وكتب كاظم الساهر"جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة، يا رب، الطف بأهلنا في غزة، واشملهم جميعاً بواسع رحمتك، إنك أنت الرحمن الرحيم".

وائل جسار يلغي جميع حفلاته

أعلن المطرب وائل جسار إلغاء جميع حفلاته القادمة ،وذلك تضامنًا مع الشعب الفليسطيني.

وقال جسار :"هذا أقل شيئ يمكن تقديمه لأهل غزة، البلد الذي يعاني منذ 1948 وإذا رأينا مؤخرا الذي حدث في مستشفى المعمداني فهو وحشية لا توصف".

وأضاف "الله يقدر شعب فلسطين وبأذن الله سيظلوا صامدين وكلنا بجانبكم"

تامر حسني يعلن اعتزاله بشكل مؤقت

أعلن المطرب تامر حسني عن اعتذاره عن جولة غنائية عالمية من 20حفلة في أشهر بلدان العالم و40 حفل زفاف داخل مصر وخارجها ، وذلك تضامن مع أحداث غزة.

كما أوقف تامر حسني،إصدار باقي ألبومه الحديث “هرمون السعادة” و أيضاً اوقف تحضيرات فيلمه القادم.

وشارك تامر حسني جمهوره ببوست عبر حسابه الرسمي على موقع إكس "تويتر"سابقاً وكتب:" في الوقت ده ناس كتير ايمانها بربنا ممكن يتزعزع او ينهار و يقولوا طب ربنا فين مش هرد بالآيات و الأحاديث عشان في ناس احق مني يتكلموا بلغة الدين بس انا هرد رد بسيط من واقع الدنيا … انت لو دخلت فيلم و جالك تليفون فا استعجلت و مشيت في ربعه الأولاني هل تقدر تحكم على نهاية الفيلم اكيد لأ يعني متحكمش على حاجه لسه مش خلصانه "

وتابع :" طب الدنيا لسه شغاله مخلصتش يعني متعرفش بكرا ربنا شايل ايه متستعجلش و تحكم على الدنيا و انت لسه مشوفتش مرحلة النصر اللي ربنا وعد بيها اصلاً في قرآنه متحكمش دلوقتي حكمك هيكون غلط احنا لسه مكملناش الدنيا للآخر ".

وأضاف :" " يمهل ولا يهمل " و اللي راحوا دول جريوا على الجنه اللي هي الحياه الأساسية حياة الخُلد راحوا دار الحق و مشيوا من دار الباطل يا جماعه الدنيا دي ولا حاجه دي دار باطل فيها الشر و الكره و الحقد و الظلم .. لكن الناس دي راحت لحياه كلها حب و خير و سلام و فرح و لما في الآخره نشوف كل حد كانت حياته صعبه و مليانه معاناه ازاي ربنا كافئه على صبره و تحمله من كل اللي شافه و كرمه بأجمل نعيم الجنه هنقول " ياريتنا كنا احنا " الصبر يا جماعه و الثقه في وعد ربنا … الدنيا دلوقتي و سكان الارض انقسمت ٢ ناس ايمانهم راح و ناس اتمسكوا بعقيدتهم اكتر و دول اول ناس كسبوا معركة الدنيا ….. ثقوا في كاتب الدنيا العظيم انكم لازم هتسقفوا في النهايه من حلاوة نصره و هو بينصر المظلوم بمعجزه من عنده تتحقق في الوقت المناسب اللي يعلمه هو مش إحنا والله والله والله لازم يبقى معندناش شك نهائي في رحمته و فضله اكسبوا المعركه يا جماعه اوعوا ايمانكم بربنا يتهز احنا كلنا اصلاً عايشين في اختبار و لازم ننجح فيه .. ان شاء الله هتشوفوا بعنيكم اكبر رد من ربنا كما وعد في قرآنه الكريم " ثقوا في الله " ان وعد الله حق ".