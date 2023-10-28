السعودية تُدشّن "توكلنا خدمات" بمميزات جديده للسعوديين والمقيمين

دشّنت السعودية من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مرحلة جديدة من التحول الرقمي التي تتميز بها المملكه في مختلف المجالات حيث تم إطلاق "تطبيق توكلنا خدمات" بهوية ومميزات رقمية جديدة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد من سعوديين ومقيمين وزائرين على حد سواء.

يتمتع الأفراد في المملكة وزوّارها بخدمات توكلنا الذي يجمع في مكان رقمي واحد أكثر من 241 خدمة تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، وهي خطوة تسعى من خلالها الحكومة السعودية إلى تسهيل إجراءاتها الحكومية ليستفيد منها المستخدمون في التعاملات اليومية مع جهاتها الرسمية، ويمكن تحميل التطبيق من مختلف المتاجر على الجوالات الذكية.

يُعد توكلنا في حلته الجديدة مُنجزًا سعوديا 100٪ عمل عليه مهندسون ومهندسات سعوديين وذلك لتسهيل الوصول لخدمات القطاعات الحيوية والخدمية للجميع دون استثناء، كما يعد تطبيق توكلنا الجديد جزءا من منظومة توكلنا التى حققت نجاحا كبيرا في مرحلة التحول الرقمي بالسعودية بإجمالى أكثر من 31 مليون مستخدم وأكثر من 241 خدمة، و1.5 مليار رسالة، وأكثر من 652 مليون عملية استعراض للمحفظة الرقمية.

من المقرّر أن يسهم تطبيق " توكلنا خدمات " بنسخته الجديدة في تحقيق شراكة أعمق مع الجهات الحكومية السعودية وتمكينها من الوصول للمستفيدين من خدماتها بكل سهولة وتحسين تجربة المستفيد الرقمية بما يحقق أعلى مستويات جودة الحياة لدى المتعاملين مع التطبيق من السعوديين والمقيمين والزائرين وهو هدف استراتيجي تتطلع إليه المملكة ضمن برامج رؤيتها الطموحة 2030.

وتضم خدمات توكلنا صفحة رئيسة يستطيع من خلالها المستخدم الوصول لما يحتاجه بسهولة ، ومن أهم الخدمات التي تم تدشينها هي خدمة "واكب" التي تتيح لشركاء توكلنا نشر أخبارهم وأحداثهم بمختلف أنواعها من خلال تخصيص حساب خاص بكل جهة، علاوة على خدمة الرسائل حيث تتمكن الجهات الشريكة لتوكلنا من إرسال الرسائل للمستخدمين، ومع خدمة معلوماتي يستطيع المستخدم أن يجد كل بياناته وبطاقاته ومستنداته التي تصدرها الجهات المختلفة بموثوقية عالية، إضافة لخدمة سيرتي، وغيرها من الخدمات التي ستظهر تباعًا في كل مرحلة من مراحل تطور التطبيق التي ستظل مواكبة لكل جديد في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي إن تطبيق توكلنا يُحقق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة المتمثلة في البيانات والذكاء الاصطناعي تنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الذي يقف خلف إنجازات سدايا وكان له بالغ الأثر في اضطلاعها بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع السعودي التقني لكل ما يخص هذا المجال من تنظيم وتطوير وتعامل.

وشهدت مسيرة توكلنا عددًا من النجاحات منذ إطلاق التطبيق خلال جائحة كورونا عبر إثراء الخدمات الصحية، وتبع ذلك تطبيق توكلنا خدمات في 2022 عبر تطوير الخدمات الأساسية، والتهيئة نحو التطبيق الوطني للجميع، والمعتمد في برنامج التحول الوطني بهوية جديدة وتصميم يحاكي احتياجات المستخدمين خلال العام الحالى.