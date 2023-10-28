السبت 28/أكتوبر/2023 - 12:08 م 10/28/2023 12:08:17 PM

العالم يمر بمرحلة عصيبة وغريبة، صراعات سياسية واقتصادية تطوف به، لما يقرب من عِقد من الزمان بماضينا القريب.

الحالة الاقتصادية ضربت العالم أجمع وتغيرت سياساته المالية بالاندماج والتفكك بأشكالها المختلفة، إلا أن مصر ظلت صامدة بمدى صمود أهلها المرابطون على أرضها وبجيشها الباسل ورجال أمنها وبرئيسها.

ولكي نعلم حقيقة ما مرت به مصر يجب أن نسرد بعض الحقائق والمشاريع التي أُنشئت في السنوات العشر الماضية، لنعلم أننا في تقدم مستمر، وأن الشعوب يجب أن تنجز أعمالها بأيديها وتمسكها بالتغيير ببناء أنظمة تشغيلة وبنية تحتية حديثة، لتواكب التغير المهول في العالم.

وتؤكد الأفعال الرؤية السياسية الحكيمة التي لا تنظر للركود أو الاستقرار النسبي فقط، بل السعي للتطور حتي وإن حاربتك الظروف المحيطة العالمية.

وكان أفضل القرارات التاريخية التي اتخذتها مصر بناء "العاصمة الإدارية الجديدة" عاصمة تكنولوجية حديثة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية لتكن أداة لتخاطب نظائرها من عواصم الدول الأخرى، مدينة متكاملة واستثمار موارد بشرية واقتصادية متنوعة، ومن أهم المشاريع هو إحياء عاصمة المعز من جديد، لتثري العالم من جديد، بعد ألف عام مضت، بعراقة الماضي وهندسته.

ومن المشاريع الكبري إعادة هيكلة البنية التحتية إن كانت تكنولوجية أو طرقًا تطبيقًا لما أكدته النظريات الاقتصادية على أهمية الاستثمار فيه لتكن عامل جذاب للاستثمار، وكان من أهم جوانبها اختفاء حالة التكدس المروري.

واستكمالًا لما تم تطبيقه من تطور مروري، كان السعي إلى تطوير الممرات الملاحية العالمية والموانئ، بل منذ أن طورت مصر وشرعت في توسعة قناة السويس "شريان العالم" الأساسي، أكملت سعيها إلى تشيد وتطوير الموانئ البحرية وعلى سبيل المثال أن أهم ما تم في الفترة الأخيرة إنشاء المنطقة اللوجستية بشرق بورسعيد وميناء جرجوب، والمحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية، وتطوير الطريق الملاحي بأسوان - القاهرة والطريق الملاحي بدمياط - القاهرة، وتنفيذ ميناء دمياط، وتنفيذ تطوير ميناء العين السخنة.

وكان من ضمن المشاريع المهمة لخدمة المجتمع وربط القاهرة الكبرى، محطة هليوبوليس أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط، ومن المشاريع الكبري الجاري تنفيذها مونوريل ٦ أكتوبر.