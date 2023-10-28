أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية.. والعنب الأحمر بـ25 جنيها

أسعار الفاكهة.. تشهد أسعار الفاكهة خلال تعاملات البيع والشراء في الاسواق المحلية صباح اليوم السبت، استقرارًا، بالرغم من إرتفاع بعض الأنواع كـ العنب الأحمر والذي سجل نحو 25 جنيهًا، بينما استقر سعر البرتقال مسجلا نحو 12 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم السبت، في الاسواق المحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت

الفاكهة

جوافة 13.5 جنيها.

تفاح أخضر 65 جنيها.

عنب أحمر 25 جنيها.

برتقال 12 جنيها.

كمثرى 35 جنيها.

تفاح مستورد 70 جنيها.

تين برشومي 25 جنيها.

عنب أخضر 25 جنيها.

كانتلوب 17 جنيها.

لمون 14 جنيها.

موز 22 جنيها.

كيوي 50 جنيها.

تفاح أصفر 65 جنيها.

برقوق مستورد 50 جنيها.

بلح برحي 40 جنيها.

رمان 20 جنيها.