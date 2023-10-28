السيسي: سياستنا غير قائمة على الخسة والغدر (شاهد)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إدخال 20 شاحنه يوميًا لغزة، غير كافي بل نحتاج إلى قدر أكبر من الشاحنات للدخول إلى قطاع غزة.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت: “سياستنا غير قائمة على الخسة أو الغدر وليس هدفنا المصالح بل هدفنا البناء والتعمير”.

وذكر الرئيس، أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية، مضيفًا: “هناك أمور نعمل عليها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة”.

وتابع: "حذرت من اتساع مجال الصراع، فهو أمر لن يكون في صالح المنطقة، ستصبح المنطقة قنبلة موقوتة.

ووجه “السيسي” حديثه للشباب، قائلًا: “ما تقلقوش وربنا هيحفظ مصر دائما زي ما حفظها في 2011 و2013".

تهدئة الأوضاع في قطاع غزة

وتابع: "شوفوا حياتكم ومارسوا أمورك بشكل عادي وما تقلقوش احنا بنمارس دور قوي جدا في تهدء الاوضاع في قطاع غزة”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

الوقوف دقيقة حداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.