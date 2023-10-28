مزارع يشرع في التخلص من آخر بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بطهطا

شهدت قرية الرياينة شرق دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة مزارع في العقد الثاني من العمر بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى تعدى عليه مزارع آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته وجرى نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الرياينه شرق / دائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من :طرف أول "حمزة . ا . ا . ح" 20 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسري وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي





وطرف ثان "عصام . ج . ع . ح" 32 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .





تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .