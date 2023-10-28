السيسي: الاندفاع والغضب نندم عليه في حالة خروج الأمور عن السيطرة

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، قائلًا: “حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل، قد نندم عليه في حالة خروج الأمور عن السيطرة”.

وشدد “السيسي” على أن الاستقرار هام للغاية لدولتنا ومنطقتنا، متابعا:" نقدر قرار الجمعية العامة بوقف القتال في قطاع غزة وحدوث هدنة".

وذكر الرئيس، أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية، مضيفًا: “هناك أمور نعمل عليها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة”.

واضاف “السيسي” خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت: "حذرت من اتساع مجال الصراع، فهو أمر لن يكون في صالح المنطقة، ستصبح المنطقة قنبلة موقوتة.

ووجه “السيسي” حديثه للشباب، قائلًا: “ما تقلقوش وربنا هيحفظ مصر دائما زي ما حفظها في 2011 و2013".

تهدئة الأوضاع في قطاع غزة

وتابع: "شوفوا حياتكم ومارسوا أمورك بشكل عادي وما تقلقوش احنا بنمارس دور قوي جدا في تهدء الاوضاع في قطاع غزة”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

الوقوف دقيقة حداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.