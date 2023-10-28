أول تعليق من السيسي على سقوط طائرات مسيرة داخل الأراضي المصرية (شاهد)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها داخل الحدود المصرية في طابا، قائلًا: “بالأمس دخلت طائرات مسيرة إلى الأراضي المصرية، وتم إسقاطها”.

وتابع “السيسي” خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت: " حذرت من اتساع مجال الصراع، فهو أمر لن يكون في صالح المنطقة، ستصبح المنطقة قنبلة موقوتة.

وشدد الرئيس، على أن الاستقرار هام للغاية لدولتنا ومنطقتنا، متابعا:" نقدر قرار الجمعية العامة بوقف القتال في قطاع غزة وحدوث هدنة".

وأشار إلى أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية، مضيفًا: “هناك أمور نعمل عليها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة”.

ووجه “السيسي” حديثه للشباب، قائلًا: “ما تقلقوش وربنا هيحفظ مصر دائما زي ما حفظها في 2011 و2013".

وتابع: "شوفوا حياتكم ومارسوا أمورك بشكل عادي وما تقلقوش احنا بنمارس دور قوي جدا في تهدء الاوضاع في قطاع غزة”.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلا: “نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي”.

شركات القطاع الخاص والصناعة المصرية

وأضاف “السويدي” أننا مقدرين وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي يا ريس، وتشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

الوقوف دقيقة حداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.