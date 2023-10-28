أسعار الأسماك اليوم السبت في الأسواق المحلية.. والبلطي بـ80 جنيهًا

أسعار السمك.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الأسواق المحلية للمستهلك، وسجلت المكرونة السويسي نحو 105 جنيهات، وسجل البلطي المزارع نحو 80 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور للجملة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم السبت

الاسماك

بلطي مزارع 80 جنيها.

بوري 160 جنيهات.

طوبار 120 جنيها.

دنيس 160 جنيها.

قاروص 180 جنيها.

سالمون 420 جنيها.

بربوني 110 جنيهات.

مكرونة سويسي 105 جنيهات.

ماكريل بحري 88 جنيها.

سيلفر 55 جنيها.

سبيط 250 جنيها.

جمبري وسط 300 جنيه.

جمبري كبير 410 جنيهات.

جمبري جامبو 430 جنيها.

كاليماري بلدي 250 جنيها.

شعور 35 جنيها.

جمبري صغير 270 جنيها.

كابوريا ذكور 105 جنيهات.

كابوريا نتي 130 جنيها.

بلطي بلدي 80 جنيها.

بلطي صغير 70 جنيها.

كابوريا كبيرة 190 جنيها.