السيسي: مصر تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية، مضيفًا: “هناك أمور نعمل عليها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة”.

ووجه “السيسي” خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت، حديثه للشباب، قائلًا: “ما تقلقوش وربنا هيحفظ مصر دائمًا زي ما حفظها في 2011 و2013".

وتابع: "شوفوا حياتكم ومارسوا أمورك بشكل عادي وما تقلقوش إحنا بنمارس دور قوي جدًا في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة”.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية، قائلًا: “نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي”.

شركات القطاع الخاص والصناعة المصرية:

وأضاف “السويدي” أننا مقدرون وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي يا ريس، وتشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

الوقوف دقيقة حدادًا:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.