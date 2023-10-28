السيسي: مصر دولة قوية جدًا لا تمس (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت، أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام سيادتها، مشددًا على أن مصر دولة قوية جدًا لا تمس.



ووجه الرئيس السيسي، حديثه للشباب: “ما تقلقوش وربنا هيحفظ مصر دائما زي ما حفظها في 2011 و2013، شوفوا حياتكم ومارسوا أمورك بشكل عادي وما تقلقوش احنا بنمارس دور قوي جدا في تهدء الاوضاع في قطاع غزة”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلا: “نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي”.

شركات القطاع الخاص والصناعة المصرية

وأضاف “السويدي” أننا مقدرين وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي يا ريس، وتشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

الوقوف دقيقة حداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.