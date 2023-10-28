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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي: الدولة تسعى لدعم الصناعة لتوفير فرص عمل (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجمعات الصناعية تستهدف توفير الوقت والجهد على المصنعي، مؤكدًا أن الدولة أقامت مناطق صناعية على مستوى محافظات الجمهورية.

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بث مباشر .. افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بحضور الرئيس السيسي

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الرئيس السيسي يقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين (شاهد)


وأكد “السيسي” خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت، أن الدولة تسعى لدعم الصناعة لتوفير فرص عمل.

صنايعية مصر

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.  

وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلا: “نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي”.

شركات القطاع الخاص والصناعة المصرية

وأضاف “السويدي” أننا مقدرين وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي يا ريس، وتشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

الوقوف دقيقة حداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

الجريدة الورقية