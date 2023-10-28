محمد عساف عن فلسطين: عندنا يقين أننا سننتصر على العدو (شاهد)

كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف، عن انقطاع الاتصالات عن عائلته بغزة بعد الأحداث الأخيرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير “تويتر”.

وكتب الفنان محمد عساف، في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين.. الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع، نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه.. وعندنا يقين لا يتزعزع أننا سننتصر على العدو الهمجي ".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري:

كان وفد كبير من النجوم والفنانين، يرأسه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حرص على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة، وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليًا فيما شارك الفنانون في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني، وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.