تفحم السيارات وسقوط 45 مصابا.. تفاصيل حادث تصادم بطريق اسكندرية الصحراوي

شهد الطريق اسكندرية الصحراوي الكيلو 134 القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة، حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات، مما أسفر عن تحطم عشرات السيارات واشتعال النيران بعدد أخر مما أدى إلى تفحمها.

وعلي الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور ورجال الإسعاف لمكان الحادث، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين.

وتبين أن الحادث وقع بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن سقوط 45 إصابة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي بالصف



وفي سياق أخر لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين، إثر حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في الطريق الصحراوى بالصف، بوجود حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين.

توجه رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وأسفر عن وفاة شخصين، تم نقلهما إلى المشرحة، وإصابة 8 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

ويعمل رجال المباحث على مناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

انتظام حركة المرور

وفي سياق أخر انتظمت الحركة المرورية صباح اليوم السبت أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وسط سيولة مرورية تزامنا تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.



وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.



ووزعت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.