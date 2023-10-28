التحقيق مع 6 متهمين اعتدوا على طلبة في حفل فيلا المنصورية

تباشر أجهزة الامن بالجيزة التحقيق مع 6 متهمين اشتركوا في الاعتداء على طلبة حفل المنصورية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلي:

- بتاريخ (26) الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

- بإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

- وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلًا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

- كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.



- تم تحديد وضبط عدد (6) من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل وجاري ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.



- وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.

جثة داخل جوال بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرور تثير الذعر

تتابع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، العثور على جثة أحد الأشخاص يرتدي ملابسه كاملة داخل جوال بمزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ويجري رجال الأمن البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت البداية تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة؛ يفيد بالعثور على جثمان داخل جوال ملقى بمزلقان ناهيا بدائرة القسم

انتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه ملفوفا داخل جوال، ويجري رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات.

العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في السيدة زينب

كما تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيقات في واقعة العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بدائرة القسم، فانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ؛ وبالمعاينة الأولية تبين وجود جثة «عطيات فارس» وبها آثار طعنات بالجسم.

وقد استمع رجال المباحث الجنائية لأقوال الجيران، وفحصوا آخر المترددين على الشقة محل الواقعة وصولا إلى القاتل، وحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.



