صحة أسيوط تجري 40 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة وبناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات ورعاية وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء اسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إستمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة

حيث اجرت مستشفيات الصحة بمحافظة اسيوط امس الجمعة عدد 40 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وأجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان احمد مدير مستشفي ديروط المركزي عدد 8 عمليات جراحية مجانية متنوعة بأقسامها المختلفة

كما أجرت مستشفى القوصيه المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض عدد 10 عمليات مجانية.

من جانبها اجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكيم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 3 عمليات مجانية ولادة قيصرية، وأجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 6 عملية جراحية مجانية

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 8 عمليات قيصرية.

بينما اجرت مستشفى البداري المركزي بقيادة دكتور محمود عبد السلام مدير مستشفى البداري المركزي عدد 3 عمليات جراحية بالمجان

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات اسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة كما وجه الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضي.

جانب من عمليات 100 يوم صحة باسيوط

جانب من عمليات 100 يوم صحة باسيوط

جانب من عمليات 100 يوم صحة باسيوط

جانب من عمليات 100 يوم صحة باسيوط

جانب من عمليات 100 يوم صحة باسيوط