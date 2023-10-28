رئيس مركز ومدينة الزرقا يترأس اجتماع لرؤساء القري ومديري الادارات لمناقشة الأعمال الجارية

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأعمال الجارية بمراكز ومدن وقري المحافظة

حيث ترأس سعد رئيس مركز ومدينة الزرقا اجتماع جلسه تشاور لاعداد خطه العمل للمركز ومدينة

بحضور محمود الفلاحجى نائب المدينه والسيد الوصيف وشريف ربيع غنيم مدير الصيانه بديوان عام المحافظه ورؤساء الوحدات المحلية التابعه لمركز ومدينة الزرقا وعدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا

-حيث إفتتح رئيس المركز والمدينة بكلمه ترحيب بالحضور مقدماً أسمى معانى الشكر والتقدير لجميع الحضور وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص أمن وسلامة العمل والمواطنين

كما شدد رئيس المركز على جميع رؤساء الوحدات القرويه بدراسه كل موضوع من الموضوعات التي تم طرحها والعرض فور الانتهاء منها لتذليل اي عقبات وذلك لتسهيل و تطوير منظومه العمل الاداري والميداني على المواطنين

كما اكد رئيس المركز ان جهود الوحدة مستمره حفاظاً علي الرؤية الجمالية وسلامة المواطنين والتيسير عليهم