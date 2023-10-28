محلية رأس البر تشن حملة مكبرة لمراقبة الأسواق

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي تكثيف المراقبةعلي الأسواق ومنع المغالاة في اسعار السلع الاساسية وعليه قامت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بحملة مكبرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي و نواب المدينة لمتابعة الأسواق بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات ومركز إصدار التراخيص والمتابعة بالوحدة بحملة مكبرة

و إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري على بعض المحلات والكازينوهات بسوق مدينة العرائس ومنطقة السوق العمومي وذلك لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها

حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة ومحاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام بعض المنتجات والأغذية متغيرة الخواص الطبيعية

كما تم التنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.