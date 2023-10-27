الخارجية الفلسطينية تدعو العالم إلى التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة، خاصة قطع الاتصالات والانترنت والقصف عبر المسبوق والمتواصل.

اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية

وقالت الخارجية الفلسطينية، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قطع الإتصالات والإنترنت والقصفلغير المسبوق، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووسط انقطاع الاتصالات الناجم عن الغارات الجوية المكثفة في قطاع غزة، لجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى إيلون ماسك طلبًا للمساعدة.

وقد تُركت المنطقة، التي تسيطر عليها حماس حاليًا، بدون إنترنت، مما ترك المدنيين يكافحون من أجل التواصل مع العالم الخارجي.

بدأ المستخدمون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم تويتر، حملة هاشتاج بعنوان "#starlinkforgaza"، حصدت أكثر من نصف مليون مشاركة.

إيلون ماسك، رجل الأعمال صاحب الرؤية الذي يمتلك كلاً من X (المعروفة سابقًا باسم Twitter) وSpaceX، لم يستجب بعد لهذه الطلبات المتزايدة.

ومع ذلك، تشير التقارير الواردة من قناة الجزيرة إلى أن ملياردير التكنولوجيا يجري بالفعل محادثات مع إسرائيل لتقديم خدمات ستارلينك في المنطقة. Starlink عبارة عن كوكبة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها شركة SpaceX الفضائية التابعة لـ Musk.



وقد دفع الوضع اليائس في غزة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التواصل مع ماسك، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى قنوات اتصال موثوقة في المنطقة.

وبينما طلب العديد من المستخدمين من Musk مباشرةً توسيع خدمات Starlink إلى غزة، أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن التزام الصمت وسط الصراع المستمر.

وردا على تصرفات إسرائيل، أصدرت حماس بيانا، اتهمت فيه إسرائيل بقطع الإنترنت والاتصالات عمدا لتنفيذ “مجازر بشعة”.

كما ألقى البيان باللوم على الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية في دعم هذه الأعمال.

لا تزال غزة تحت القصف العنيف، كما أدى الافتقار إلى الإنترنت والاتصالات إلى عزل سكانها عن بقية العالم.



مع استمرار تدفق الطلبات على خدمات ستارلينك على وسائل التواصل الاجتماعي، يأمل الكثيرون أن يتعرف إيلون ماسك على الوضع الحرج الذي يواجهه سكان غزة ويزودهم بشريان حياة للعالم الخارجي.

يمكن أن تساعد قوة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في سد فجوة الاتصالات وضمان سماع أصوات المتضررين من النزاع.

ما هو ستارلينك؟

Starlink عبارة عن كوكبة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها شركة SpaceX الفضائية التابعة لـ Musk.