أول تعليق..وزير الإعلام الإريتري يتهم الاتحاد الأوروبي بـ " الذرائع الزائفة"

جلسة البرلمان الأوروبي حول إريتريا

علق يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، علي المائدة المستديرة للبرلمان الأوروبي حول إريتريا، بتوجيه اتهام للاتحاد الأوروبي.

وجه جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، اتهامات ضد الأتحاد الأوروبي بأنه يستمر في مضايقة إريتريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وغرد وزير الإعلام الإريتري، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قائلًا:" يواصل الاتحاد الأوروبي مضايقة إريتريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنتديات ذات الصلة متذرعًا بـ "الخدمة الوطنية" وغيرها من الذرائع الزائفة".

وأضاف وزير الإعلام، أن الاتحاد الأوروبي ليس لدى بروكسل أسباب أخلاقية عالية للحديث عن الهندسة الدفاعية الإريترية أو القانون الدولي أو حقوق الإنسان، لقد حان الوقت لإعادة ضبط ومتابعة سياسة بناءة!

شاركت الصحفية راندا خالد مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد، مساء اليوم الأربعاء، في المائدة المستديرة حول الأوضاع في إريتريا التي نظمه البرلمان الأوروبى.

وقدم أحد القيادات السياسية البارزة في إريتريا الدعوة للصحفية راندا خالد، بعد تغطياتها المستمرة حول الأوضاع الإرترية داخلي وخارج البلاد، ومع اللاجئين والجاليات المتواجدة في مصر وغيرها.

جاء ذلك بحضور katrin langensiepen، fridem plushin danial zemchal، prof, dr mirjam van، جميعهم من البرلمان الأوروبي.

بينما شارك في المائدة المستديرة قيادات وسياسيون بارزون من إريتريا أبرزهم:" jadese tekle hrean beyene gerezgher، vankssa tsehaye drselam kidanc، kaismits، martinplaut juila dumcan cassell.

ولفيف من القيادات وممثلي الاتحاد الإفريقي والمنظنات دولية أخرى من بلجيكا وهولندا وغيرهم، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وناقشت المائدة المستديرة الوضع في إريتريا وآثارها في أروربا، وكان الهدف من ذلك هو فهم المشكلة التي تمثلها إريتريا لأوروبا، وأهمية أسمرة بالنسبة لها وتحديد ما يجب القيام به.