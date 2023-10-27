الصحة بالفيوم تدرب الاطباء والعاملين على النشر العلمى للابحاث الاكلينيكية

نظمت ادارة الابحاث الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة شيماء جبيلى -مدير الادارة بالتعاون مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف -مدير الادارة تدريبا لمدة خمس ايام على اساسيات الكتابة والنشر العلمى للأبحاث الاكلينيكية لـ 25 من الفريق الطبى والعاملين بمديرية الصحة وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

تناول التدريب موضوعات كيفية كتابة البحث -انواع البحوث - كيفية ايجاد فكرة بحثية -استخدام الذكاء الاصطناعى (CGPT)- كيفية البحث فى المواقع العلمية المتخصصة -اختبار الفروض وكيفية صياغتها - قواعد النشر -اخلاقيات البحث العلمى و اختتم التدريب بعرض 3 مشروعات بحثية من المتدربين ومناقشتها.

قام بالتدريب كل من الدكتورة شيماء جبيلى -مدير ادارة البحوث الاكلينيكية والدكتورة اسماء رحيم - منسق بحث بادراة الابحاث الاكلينيكية والدكتورمحمد عبد الجواد -باحث وطبيب امتياز بكلية طب جامعة الفيوم.

ومن الجدير بالذكر ان هذا التدريب هو الاول بتوجيه من الادارة المركزية للتنمية بوزارة الصحة والسكان وقام بالتنسيق لهذا التدريب الذى عقد بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية الدكتورة فاطمة اسامة -من ادارة التدريب.

وتم تسليم الشهادات فى ختام التدريب بحضور الدكتورة اسماء شريف -مدير ادارة التدريب.

ندوة التوعية بسرطان الثدى

ومن جهه اخرى شهدت الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل كلية الطب بالفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة (التوعية بسرطان الثدي وأهم طرق الوقاية والعلاج) وذلك . تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب.

حاضر خلال الندوة الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب، بحضور الدكتور أحمد عادل وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك بالكلية.

أكدت الدكتورة نجلاء الشربيني أنه في إطار حرص كلية الطب على عقد الندوات التوعوية وورش العمل لكافة منتسبي جامعة الفيوم، تمت إقامة ندوة تهدف إلى التوعية بسرطان الثدي، وأهم طرق الوقاية والعلاج، وخاصة أن شهر أكتوبر يطلق عليه الشهر الوردي حيث يتم خلاله تسليط الضوء علي هذا النوع من أنواع الأورام الذي يصيب عددًا كبيرًا من السيدات على مستوى دول العالم.

وخلال الندوة أشار الدكتور محمد إبراهيم أن مجال الأورام من المجالات التي يحدث فيها اكتشافات جديدة بشكل يومي، سواء على المستوى التشخيصي أو العلاجي، ولذلك من المهم التوعية الصحية بخصوص هذا المرض، وان يقوم كل فرد بدور مهم بهذه التوعية في محيط أهله وأصدقائه وجيرانه للوقاية من هذا المرض، ومواجهة تبعاته السلبية التي تصيب السيدات.

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