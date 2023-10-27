صرخات واستغاثات في ظلام الليل.. مجهولون يقتحمون حفل المنصورية والاعتداء على الطلاب

دون إخطار الجهات الأمنية نظمت إحدى الشركات حفلا خاصا بتخرج قرابة ألف طالب، وحسب شهود عيان لم تكن تلك المرة هي الأولى لتلك الشركة وسبق وأن نظمت عدة حفلات مشابهة لكنها كانت تمر دون أي اعتداءات أو مشاكل.

تلك المرة لم تمر الحفلة كسابقتها وانتظر مجهولون حضور الطلاب واقتحموا عليهم الحفل وتعدوا على الطلبة والطالبات وبعض من أولياء الأمور وحدثت حالة من الفزع والرعب في نفوس الطلبة نتيجة حمل المجهولون الأسلحة والعصي والاعتداء على المشاركون، وأكد شهود عيان تعرض بعض الفتيات للتحرش وسرقة متعلقاتهن.



وانتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب مدرسة "أنترناشيونال" يصرخون بشدة بعد تعرضهم لاعتداءات وسرقات.



بدأت تفاصيل الواقعة عندما قررت مدرسة "إنترناشيونال" تنظيم حفلة تخرج لطلابها مع شركة كبيرة، في مكان مخصص للحفلات على طريق المنصورية.

وبحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تعرض المشاركين في الحفل لاعتداءات من قبل مجهولين اقتحموا الحفل عليهم.



وذكرت مصادر أمنية أن التحريات الأولية، في واقعة تلك الواقعة، أكدت أن الحفلة لم يُخطر بها أمنيًا، وتم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة الهرج والمرج في نهاية الحفلة.

وأضافت التحريات أن هناك عدة فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تخص حفلة المنصورية، وتم الترويج لها أنها من أحداث الحفل.

وأكدت التحريات أنه لا توجد أي حالات وفاة أو إطلاق لأعيرة نارية داخل حفلة المنصورية، ولا توجد أي بلاغات لدى أقسام الشرطة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لتحديد هوية المتهمين في الواقعة لضبطهم، وكذلك الأشخاص الظاهرين في مقاطع الفيديو المنتشرة.