بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.. مريم يونس تتأهل لربع نهائي تحت 17 سنة

استطاعت مريم يونس لاعبة منتخب مصر للناشئات، التأهل لربع نهائي منافسات تحت 17 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات المقامة بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 29 من نفس الشهر الجاري.

ونجحت مريم من تحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات على البطلة المصرية ليلى العقباوي وبطلة المغرب حفصة بوخير لتتأهل لثمن النهائي وتفوز على البطلة المصرية نور صلاح وتضمن تواجدها ضمن الثمانية الكبار.

فيما أقيمت اليوم منافسات الناشئات تحت 13 سنة بداية من دور المجموعات وحتى دور الـ16 على أن تستأنف غدا باقي المباريات بداية من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية في فعاليات تحت 13 و17 سنة.

ومن المنتظر أن تنطلق غدا فعاليات دور المجموعات بمنافسات تحت 11 و15 و19 سنة على صعيد الناشئات في الفترة الصباحية على أن تقام الأدوار الإقصائية يوم الأحد.

الجدير بالذكر أن مصر حققت حتى الآن 5 ميداليات حيث حقق مروان جمال ذهبية فردي الناشئين تحت 19 سنة فيما فاز إياد الأوز بفضية تحت 11 سنة ويوسف عمرو ببرونزية تحت 11 سنة، فيما فاز بدر مصطفى ومريم يونس بذهبية فعاليات الزوجي المختلط تحت 19 سنة فيما حقق كل من مروان جمال ورؤى الناغي فضية نفس الفعاليات.