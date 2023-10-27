الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وشركائهم في المجال الإنساني.

وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

وقال مندوب مصر بالأمم المتحدة "إننا اخترنا الخيار الأصعب؛ لتكريس عملنا وجهدنا في عمل واضح من الجمعية العامة، بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم؛ حتى لا نكون شيطانًا أخرس، سكت عن الحق، بحسب المثل العربي البليغ، في وقت تصمت فيه العديد من الأصوات عن قول الحق للأسف الشديد".