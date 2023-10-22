مصطفى بكري يكشف سبب تردد إسرائيل في الحرب البرية على غزة

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي طالب المجتمع الدولي باحترام حق السيادة المصرية، وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال حتى لا تضغط على الفلسطينيين للهجرة خارج فلسطين، مشيرًا إلى أن الهدف من تهجير الشعب الفلسطيني هو تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن إسرائيل تسعى من خلال تهجير الفلسطينيين إلى إنشاء دولة فلسطينية في سيناء، وهذا الأمر مرفوض بشكل كامل، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن إسرائيل ما زالت مترددة في الحرب البرية على قطاع غزة، ولكن إذا بدأت الحرب، فبالتأكيد ستقوم بتهجير سكان أهل غزة إلى مصر، ومن ثم تتجه لتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ هذا المخطط.

ولفت إلى أن المنطقة قد تدخل في أمور خطيرة، خاصة وأن حزب الله قد يدخل في المعركة، متمنيًا أن تعود المنطقة إلى الاستقرار شريطة عودة الحقوق للشعب الفلسطيني.



